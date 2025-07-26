Endonezya, diğer ülkelere Filistin'i tanıma çağrısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin'e ilişkin kritik bir açıklama yaptı.

Macron, BM Genel Kurulu'nda Eylül ayında yapacağı açıklamayla, ülkesinin Filistin'i resmen tanıyacağını açıkladı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığının resmi X hesabından, Fransa'nın Filistin'i tanıma adımına ilişkin açıklama apıldı.

"DİĞER ÜLKELERİ FRANSA'NIN YOLUNDAN GİTMEYE DAVET EDİYORUZ"

Fransa'nın bu kararının memnuniyetle karşılandığına işaret edilen açıklamada, bu kararın Filistin'in refahı ve bağımsızlığı için önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Endonezya henüz Filistin'i tanımayan diğer ülkeleri de Fransa'nın yolundan gitmeye davet ediyor." çağrısı yer aldı.

FİLİSTİNİ RESMEN TANIYAN ÜLKELER

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 24 Temmuz'da, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylülde resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

İrlanda, Norveç ve İspanya da 28 Mayıs 2024'te Filistin'i resmen tanıklarını duyurmuştu.