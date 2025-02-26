Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

AA

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Endonezya'nın Sulawesi adasının kuzeyinde 10 kilometre derinlikte yerel saatle 06.55'te deprem meydana geldiğini duyurdu.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı (BMKG) depreme yönelik dev dalga uyarısı yapmadı.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Ülke basınında deprem sonrası ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı. Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü aktarıldı.

130 aktif yanardağa sahip Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve dünyanın sismik açıdan en aktif ülkeleri arasında gösteriliyor.