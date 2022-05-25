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    Endonezya’da balina köpek balığı ağa takıldı

    Balıkçıların ağına takılan balina köpek balığının uzunluğunun 6 metre olduğu öğrenildi. Balığın Pesisir Selatan sahilinde mahsur kaldıktan sonra öldüğü belirlendi.
    • 25.05.2022 - 15:38
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    Endonezya’da balina köpek balığı ağa takıldı

    Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesinde denize açılan balıkçılar, hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştı.

    Denize attıkları ağlarına tam tamına 6 metre uzunluğundaki bir balina köpek balığı takıldı.

    Mahsur kalınca öldü

    Balığı çeken balıkçılar, güçlükle de olsa sahilden taşıyabildi.

    AA’da yer alan habere göre köpek balığının Pesisir Selatan sahilinde mahsur kaldıktan sonra öldüğü belirlendi.

    Endonezya’da balina köpek balığı ağa takıldı #1

    Balina köpek balıkları

    Balina köpek balığı, Rhincodontidae familyasından devasa büyüklükte bir köpek balığı türü olarak biliniyor.

    Tüm denizlerde görülmekle birlikte başlıca yaşam alanı tropikalar olan balina köpek balıklarının gri veya kahverengi olan gövdesinde, küçük noktalar ve beyaz-sarı ince dikey çizgiler bulunuyor.

    Gövdesinin alt kısmı açık renkli olan bu balıkların boyu en fazla 18,7 metre ve ağırlığı en fazla 42 ton…

    Genellikle yüzeye yakın yüzen tembel bir hayvan olan balina balığının gemilerle çarpıştığı bile görülmüştür.

    Endonezya’da balina köpek balığı ağa takıldı #2

    Endonezya’da balina köpek balığı ağa takıldı #3

    Endonezya’da balina köpek balığı ağa takıldı #4

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    Endonezya’da balina köpek balığı ağa takıldı #10

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