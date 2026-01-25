Endonezya'da heyelan: Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor Bandung bölgesindeki heyelan felaketi sonrası 11 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin tahliye edildiği haberleri, ulusal çapta acil yardım çağrılarının artmasına neden oldu. Olayın etkileri devam ediyor.

Göster Hızlı Özet Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Bandung bölgesinde meydana gelen heyelanda 11 kişi öldü, yüzlerce kişi tahliye edildi.

Olay sonrası kayıp yakınlarını arayan afetzedeler ve Arama Kurtarma Ajansı ekipleri kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Şiddetli yağışların tetiklediği felaket, ulusal çapta acil yardım çağrılarına neden oldu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Endonezya'nın Batı Java eyaletine bağlı Bandung bölgesindeki Pasirlangu köyünde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumartesi sabahı meydana gelen heyelanda köyün bir kısmı toprak altında kalırken evleri zarar gören afetzedeler, kayıp yakınlarını aramaya başladı. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (SAR) ekiplerinin, bölgede haritalar üzerinden çalışma yaparak operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi. 81 KİŞİ KAYIP Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı, olayda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin tahliye edildiğini ve 82 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı. Dünya Haberleri Hamas'ın kurucularından Ataullah Ebussebih, yaşamını yitirdi

