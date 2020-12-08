Enes Kanter, Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı savundu

FETÖ'cü basketbolcu, Türkiye'nin Atina'ya ait gaz ve petrol sahasında arama yaptığını öne sürdü.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen Enes Kanter, Doğu Akdeniz konusunda değerlendirme yapmaya kalktı.

Boston Celtics'te oynayan Kanter, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meşru arama ve sondaj faaliyetlerini hedef aldı.

Ankara'nın, Yunanistan'ın sahasında çalışma yaptığını savunan FETÖ'cü Kanter, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlara "saldırı" içinde olunduğunu iddia etti.

Kanter, tepki çeken skandal açıklamasında şunları söyledi:

"TÜRKİYE, YUNANİSTAN'IN GAZ VE PETROL YATAKLARINI ARAŞTIRDI"

"Erdoğan'ın; Yunanistan'ın ve komşu ülkelerin hava sahasına, deniz bölgesine saygı duymadığına inanıyorum. Türk hükümeti, yaz boyunca Akdeniz'de, Yunan yetki alanındaki bölgelerde gaz ve petrol yataklarını araştırdı.

"SALDIRIYA TANIK OLDUK"

Erdoğan hükümetinin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik saldırısına tanık olduk. Erdoğan durdurulmalı."