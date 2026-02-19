İngiltere eski Prensi Andrew, Epstein dosyasından gözaltına alındı

ABD'de küçük kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş skandalı...

ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde Jeffrey Eptein'e ilişkin yayınlanan yeni dosyalarda, kamuoyunun yakından tanıdığı birçok kişinin de ismi çıkmıştı.

Bunlardan biri ise unvanları geri alınan İngiltere eski Prensi Andrew Mountbatten-Windsor oldu.

Söz konusu dosyalarda Windorsor'un mağdur kızlarla fotoğrafları ve Epstein ile e-posta yazışmaları ortaya çıkmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda bugün yeni bir gelişme daha yaşandı...

İngiltere eski Prensi Andrew, Epstein dosyaları kapsamında kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alındı.

Eski Prens Andrew'un gözaltına alındığı 19 Şubat tarihi doğum günü olarak biliniyor.

İngiltere polisi tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında bugün Norfolk'tan 60'lı yaşlarda bir erkek, kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alındı. Berkshire ile Norfolk'taki adreslerde aramalar yapılmaktadır. Söz konusu kişi şu anda polis gözetiminde tutulmaktadır" denildi.

İLK KEZ GÖZALTINDA

Epstein ile bağlantıları nedeniyle çeşitli iddialarla gündeme gelen eski prens ilk kez gözaltına alınmış oldu.

Andrew Mountbatten-Windsor bugüne kadar kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmişti.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmişti.

Paylaşılan belgeler arasında eski Prens Andrew'un yer aldığı fotoğraflar ve e-postalar dikkat çekmişti.

İngiliz kamu yayıncısı BBC, Mountbatten-Windsor'un yer aldığı fotoğrafları paylaşırken, eski prensin fotoğrafların birinde yerde yatan ve tamamen giyinik bir kadının karnına dokunduğu, diğer bir fotoğrafta ise yine aynı kadının yerde olduğu, kendisinin de "dört ayak" şeklinde doğrudan kameraya baktığı ifade edildi.

E-POSTA YAZIŞMALARI DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Fotoğrafların nerede ve ne zaman çekildiklerinin belirsiz olduğunu aktaran BBC, Epstein'ın, Mountbatten-Windsor'ı 26 yaşındaki Rus bir kadınla akşam yemeğine davet ettiğine ilişkin e-posta yazışmalarının da paylaşıldığını belirtti.

GÖRÜŞMEYE DAVET EDİLDİ İDDİASI

The Guardian ise açıklanan yeni belgelere göre, eski Prens Andrew'un, Epstein'ın ev hapsinden serbest bırakılmasının ardından onu Buckingham Sarayı'nda görüşmeye davet ettiğini öne sürdü.

Açıklanan belgelerde Mountbatten-Windsor'un 2010'da Epstein ile e-posta aracılığıyla haberleştiği ve bir yazışmada Mountbatten-Windsor'un, "Buraya, BP'ye gelirsen çok memnun olurum. Kiminle gelmek istersen gel, saat 16.00'dan 20.00'ye kadar burada olacağım." ifadelerini kullandığı belirtildi.

The Guardian, "BP" harflerinin Buckingham Sarayı'nın (Buckingham Palace) kısaltması olabileceğine işaret etti.

İNGİLTERE KRALI CHARLES, ÜNVANLARINI GERİ ALMIŞTI

Epstein kurbanlarından Virginia Giuffre'nin cinsel istismarla suçladığı Mountbatten-Windsor, hakkındaki tüm iddiaları reddetse de 2019'da tüm resmi Kraliyet görevlerinden çekildiğini açıklamıştı.

Ekim 2025'te Giuffre'nin iddialarının yer aldığı kitabın yayımlanmasıyla söz konusu iddiaların, Kraliyet Ailesi ve Kral Charles'ı meşgul ettiğini belirten Mountbatten-Windsor, "Prens" hariç tüm Kraliyet ünvanları, rütbe ve nişanlarını bırakacağını duyurmuştu.

Ancak Kral Charles, bir adım ileriye giderek "Prens" ünvanını da almış, kardeşinin bundan böyle "Andrew Mountbatten-Windsor" olarak hayatına devam edeceğini açıklamıştı.

Mountbatten-Windsor'ın yaşadığı Windsor Kalesi'ndeki Royal Lodge malikanesinin de elinden alınabileceği belirtilmişti.