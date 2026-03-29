Epstein ve ABD’li mankenlik ajansı temsilcisi arasındaki yazışmalar gün yüzüne çıktı

ABD’deki bir mankenlik ajansının temsilcisi Ramsey Elkholy, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein ile yıllar boyunca yaptığı yazışmalarda genç kadınları tanıttığı ve cinsel içerikli ifadeler kullandığı belgelerle ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan dosyalara göre, Elkholy ve Epstein 2009-2019 yılları arasında e-posta üzerinden yüzlerce kez iletişim kurdu. Yazışmalarda kadınların fiziksel özellikleri, cinselliğe yaklaşımları ve moda dünyasındaki bağlantıları üzerinden görüşmelerin ayarlanması yer aldı.

18 YAŞINDAKİ KADINLAR DA YAZIŞMALARDA

Belgelerde, Elkholy’nin Epstein’e 18 yaşındaki kadınlar da dahil olmak üzere çeşitli modelleri önerdiği, bazı yazışmalarda ise “cinsel ilişkiye girmesi” yönünde ısrarcı ifadeler kullandığı görüldü. 23 yaşındaki bir kadın için, “Senin için biraz büyük olabilir” yorumunu yapması dikkat çekti.

2011 tarihli bir e-postada ise maddi sıkıntı yaşayan bir kadınla ilgili olarak Elkholy’nin Epstein’e, “Lütfen onunla birlikte olmayı dene” ifadesini kullandığı kayıtlarda yer aldı. Elkholy, BBC’ye yaptığı açıklamada söz konusu ifadelerden pişmanlık duyduğunu ve Epstein’in kadınlara yönelik istismarından haberdar olmadığını savundu.

EPSTEIN OLAYI VE ÜNLÜ İSİMLER

Epstein, 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanmış, 10 Ağustos 2019’da Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde ölü bulunmuştu. Dava dosyalarında eski Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield gibi isimlerin adı geçmişti.

FBI ve ABD Adalet Bakanlığı, ünlü isimlerden oluştuğu iddia edilen “müşteri listesi”ne dair somut bir kanıt bulunamadığını açıkladı. Epstein’in ise hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldı.