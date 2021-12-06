Eric Zemmour: Seçim zaferim, Fransa'nın yeniden fethi olacak

Aşırı sağcı Fransız siyasetçi, gelecek yıl yapılacak seçimlerle ilgili iddiaları ifadeler kullandı.

Fransa'da Nisan 2022'de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı yazar Eric Zemmour, adaylığını açıkladı.

Zemmour, seçime yönelik ilk geniş kapsamlı mitingine Villepinte şehrinden başladı.

"BU SEÇİMİ KAZANIRSAM..."

Buradaki konuşmasında Zemmour, "Bu seçimi kazanırsam, başka bir iktidar devri değil, dünyanın en büyük ülkesinin yeniden fethi olacak." dedi.

Yeni parti kuracağını belirten Zemmour, oluşumun adının yeniden fetih anlamına gelen "Reconquete" olacağını söyledi.

MİTİNGDE ORTALIK KARIŞTI

Bu arada Zemmour'un destekçileri, mitingde ırkçılık karşıtı tişört giyen çok sayıda protestocuya saldırdı. Saldırı anları, anbean kameraya yansıdı.

Eric Zemmour'un mitinginde ortalık karıştı ViDEO

ZEMMOUR KARŞITI PROTESTOCULARA GÖZALTI

Miting başlamadan önce polis, çok sayıda Zemmour karşıtı protestocuyu gözaltına aldı. Salonun yakınında polisle göstericiler arasında kovalamaca yaşandı.

Paris'te de yüzlerce Zemmour karşıtı protestocu yürüyüş düzenledi.

MİTİNGE KATILAN KİŞİ SAYISI

Eric Zemmour, mitinge 15 bin kişinin katıldığını duyurdu. Ancak organizatörler, 12 bin kişinin salonda bulunduğunu söylüyor.

MACRON İLE İKİNCİ TURA KALABİLİR

Fransa'da bazı anketler, 63 yaşındaki Zemmour'un Cumhurbaşkanı Macron ile ikinci tura kalabileceğini gösteriyor.

Zemmour, Müslümanlara ve göçmenlere karşı tutumuyla biliniyor.

"MUHAMMED İSMİNİ YASAKLAYACAĞIM"

Zemmour, daha önce yaptığı bir açıklamada, seçilirse özellikle Müslüman isimlerinin yasaklanması için sıkı önlemler alacağını belirtmiş, "Bir Fransız'ın, oğlu Muhammed'i arama hakkı olmayacak. Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağız." demişti.

ZEMMOUR'A İŞ GÖREMEZLİK RAPORU

Öte yandan Zemmour, yaptığı ilk mitingde darbedilmesinin ardından iş göremezlik raporu aldı.

Zemmour'un kampanya ekibi, cumhurbaşkanı adayının başkent Paris yakınlarındaki Villepinte fuar merkezinde düzenlediği ilk mitingde sahneye çıkmadan hemen önce bir kişi tarafından bileğinden tutularak çekilmesi sonucu yaralandığını açıkladı.

OLAY ADLİ MAKAMLARA TAŞINACAK

Bu kişinin hemen etkisiz hala getirildiğini, ardından polis tarafından gözaltına alındığını aktaran ekip, Zemmour'a 9 gün iş göremezlik raporu verildiğini bildirdi.

Aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayının adını "Reconquete" olarak açıkladığı partisinin sözcüsü Antoine Diers, olayı adli makamlara taşımayı değerlendirdiklerini kaydetti.

"ZEMMOUR İNSANLIĞIN DÜŞMANI"

Aşırı sol partilerden Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin (LFI) lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon düzenlediği mitingde, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayının "evrensel bir insanlık" anlayışı olmadığını belirterek Zemmour'un insanlığın düşmanı olduğunu söyledi.

İslam ve göçmen karşıtı fikirleriyle öne çıkan aşırı sağcı aday Zemmour, 30 Kasım'da yayımladığı videoyla cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını resmen açıklamıştı.

SEÇİMİN İLK TURU 10 NİSAN'DA

Fransa'da seçimin ilk turu, 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.