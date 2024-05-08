Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı ve müzisyen Kalben emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şarkıcı Kalben'in, emniyetteki ifadesinde "İçiciyim ben, satmıyorum” dediği öğrenildi.

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İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bu sabah uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu ilçesinde, 'Kalben Sağdıç' olarak bilinen müzisyenin evine baskın yaptı.

"Haydi Söyle" şarkısıyla tanınan Kalben, geçtiğimiz aylarda yine uyuşturucu kullandığına yönelik iddialarla gündeme gelmişti.

Şarkıcı Kalben gözaltına alındı

Belirlenen ikamette yapılan baskında, şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı.

Evinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen ‘skunk’ türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin euro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi.

Adliyeye sevk edildi

Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"İçiciyim ben, satmıyorum"

Şarkıcı Kalben Sağdıç'ın emniyetteki ifadesinde, "İçiciyim ben, satmıyorum." dediği öğrenildi.

Adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Kalben, savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Konserindeki davranışları hayranlarını endişelendirmişti

Kalben'in geçtiğimiz aylarda verdiği bir konserde sergilediği tavırlar, hayranlarını endişelendirdi.

Kalben'i izlemeye gelenler şarkıcının o hallerini görünce ne yapacağını bilemedi.

Kalben'in garip hareketleri herkesi korkuturken pek çok kişi krize girdiğini düşündü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)