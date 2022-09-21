Eric Zemmour, telif hakkı nedeniyle 115 bin euro ödedi

Fransız siyasetçi, içerik ihlallerinden dolayı para cezalarına çarptırıldı. Paralar, Zemmour'un Fransa'dan gitmelerini istediği göçmenlere bağışlandı.

Fransa'da aşırı sağcı gazeteci, yazar ve siyasetçi Eric Zemmour, telif hakkı davalarıyla karşı karşıya kaldı.

Zemmour, hakkında açılan davalar nedeniyle önemli miktarda ödeme yaptı.

L'Express'in haberine göre, Zemmour, izinsiz görsellerini kullandığı davacılara şu ana kadar on binlerce euro vermek zorunda kaldı.

YouTube'dan 10 dakikalık videosu kaldırıldı

Zemmour, henüz kampanya dönemindeyken, şikayetler üzerine YouTube'dan kaldırılan 10 dakikalık videosunda aralarında France 2, France 3, France Culture televizyon kanallarının da bulunduğu çok sayıda medya organı ve kişiye ait görselleri izinsiz kullanmakla suçlanıyor.

Ödediği paralar, karşı olduğu göçmenlere bağışlandı

Zemmour'un davacılara ödediği miktar şu ana kadar 115 bin euroyu buldu.

Davacıların her birine şimdiye kadar 15 bin ila 30 bin euro arasında ödeme yapan Zemmour, yargıda henüz karara bağlanmayan hakkındaki birçok dava nedeniyle de yüksek oranda para cezasına çarptırılabilir.

Davacıların bazıları aldıkları tazminatları, Eric Zemmour'un Fransa'dan gitmelerini istediği göçmenler ile yardım derneklerine bağışladı.

Olayın perde arkası

AA'nın aktardığına göre, Zemmour, 30 Kasım 2020'de YouTube'da yayınladığı videoyla cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını duyurmuştu.

Le Monde gazetesi, Zemmour'un söz konusu videodaki 114 görseli izinsiz kullandığının belirlendiğini yazmıştı.

YouTube, 2 Aralık 2020'de söz konusu videonun, şiddet görüntüleri içerdiği gerekçesiyle 18 yaşından küçüklere erişimini engellemişti.

İslam ve göçmen karşıtlığıyla tanınıyor

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, İslam ve göçmen karşıtı isim olarak öne çıkıyor.

Nisan'da cumhurbaşkanı seçiminde, aşırı sağın desteklediği politikalarıyla öne çıksa da Zemmour, ilk turda büyük bir hezimetle elenmişti.