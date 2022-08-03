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    Ermeni grupları ateş açtı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

    Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının ateş açması sonucu Anar Kazımov isimli Azerbaycan askeri şehit oldu.
    • 03.08.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 12:21
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    Ermeni grupları ateş açtı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının, bu sabah saatlerinde Azerbaycan ordusunun Laçın şehri istikametindeki mevzilerini yoğun ateş altına aldığı paylaşıldı.

    Açıklamanın devamında ise Anar Kazımov isimli 1 Azerbaycan askerinin şehit düştüğünü duyuruldu.

    Ayrıca Azerbaycan birliklerince, karşı tarafın susturulması için misillemede bulunulduğu kaydedildi.

    Şehit yakınlarına taziye dilekleri iletildi

    İHA'nın haberine göre; Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saldırıda şehit olan askerin ailesi ile yakınlarına taziye dileklerini iletti.

    Ermeni grupları ateş açtı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu #1


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