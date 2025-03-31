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Ermenistan askerleri bir kez daha Azerbaycan mevzilerini hedef aldı

Ermenistan askerleri bir kez daha Azerbaycan mevzilerini hedef aldı Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin bir kez daha Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan ise provokasyonlara tepki gösterdi.