Ermenistan askerleri bir kez daha Azerbaycan mevzilerini hedef aldı
İHA

Ermenistan askerlerinin Azerbaycan’a yönelik provokasyonları sürüyor..

Bu kapsamda, Azerbaycan Savunma Bakanlığı dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, yerel saatle 11.10 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin Karakilse ilinin Bazarçay yerleşim bölgesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

AZERBAYCAN'DAN YANIT

Açıklamada Ermenistan’ın son günlerde Azerbaycan mevzilerini hedef aldığı, insansız hava araçlarıyla (İHA) keşif uçuşları yapmaya çalıştığı ve bu provokasyonları örtbas etmek amacıyla yanlış bilgiler yaydığı aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, Azerbaycan Ordusu’nun Ermenistan’ın Hanazah yerleşim bölgesine ateş açtığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve bu tür dezenformasyonlarla uluslararası kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor