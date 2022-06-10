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    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan ilginç açıklama

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bir gazetecinin “Türk müsünüz?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Paşinyan, “Evet, evet, Türk’üm" dedi.
    • 10.06.2022 - 19:50
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 20:32
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    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan ilginç açıklama

    Azerbaycan'a ait Karabağ'ı ve çevresindeki toprakları işgal eden Ermenistan, 2020'de büyük bir yenilgiye uğradı.

    Savaşın sonunda, Ermenistan ordusu büyük kayıplar verdi. Yüzlerce tank, top ve askeri araç kaybeden Ermeni ordusu, kayıplarının yerini dolduramadı.

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile ateşkes antlaşması imzaladı ve işgal ettiği toprakların tümünden geri çekildi.

    Nikol Paşinyan, daha sonra savaşın anlamsız olduğunu, genç erkeklerin öldüğünü ve ailelerinin acı çektiğini söyledi.

    "Türkler ile normalleşmemiz gerekiyor"

    Savaşın çözüm olmadığını belirten Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri düzeltmek istediğini açıkladı: "Türkler ile normalleşmemiz gerekiyor. Bunun önündeki bütün engelleri aşacağız." dedi.

    Nikol Paşa

    Nikol Paşinyan’ı “Türk olmakla” itham eden Ermeni muhalifler, Ermeni Başbakan’a "Nikol Paşa" adını taktı.

    Ermeni muhalifleri ve muhalif basını tarafından “Türk” olarak nitelendirilen Nikol Paşinyan, bir gazeteci ile ilginç bir diyalog yaşadı.

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan ilginç açıklama VİDEO

    "Türk müsünüz?"

    Ermeni gazeteci, Nikol Paşinyan’a şu soruyu yöneltti: "Türk müsünüz?"

    Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise o soruya böyle yanıt verdi: "Evet, evet, Türk’üm."

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dan ilginç açıklama #1

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dan ilginç açıklama #2


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