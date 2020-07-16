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    Ermenistan ordusu Azerbaycan'da yine sivillere saldırdı

    Ermenistan ordusu, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunurken, sivil yerleşim birimlerine de ateş açtı.
    • AA
    • 16.07.2020 - 07:38
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    Ermenistan ordusu Azerbaycan'da yine sivillere saldırdı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ermeni güçler bu sabah Tovuz ilindeki Azerbaycan mevzilerine saldırdı.

    SİVİL CAN KAYBI YOK

    Ermenistan ordusu Tovuz'un Ağdam, Dondar Kuşçu ve Vahitli köylerini büyük çaplı silahlar ve havan toplarıyla ateşe tuttu. Açıklamada siviller arasında can kaybının olmadığı bildirildi.

    ÇATIŞMALAR YER YER SÜRÜYOR

    Bölgede çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

    Konuya ilişkin ek bilgilerin daha sonra verileceği aktarıldı.

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