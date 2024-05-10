Konya'da durdurulmuş inşaatta insan iskeleti bulundu Konya'da 2 yıldır faaliyetleri durdurulmuş bir inşaatın 11. katında insan iskeleti bulundu.

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İHA

Bugün saat 14.30 sıralarında Konya merkez Karatay ilçesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir inşaatta, görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı.

11. katta insan iskeleti bulundu

Yaklaşık 2 yıldır davalık olan ve faaliyetleri durdurulmuş inşaata malzeme toplamak için gelen işçiler, inşaatın 11. katında insan iskeleti buldu.

İşçiler olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından insan iskeleti, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erkeğe ait iskeletin otopsisi yapılacak

Kıyafetlerinden erkek olduğu değerlendirilen iskeletin kime ait olduğu ve ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)