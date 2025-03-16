Ermenistan ordusu sınırdaki Azerbaycan mevzilerine saldırdı

AA & Ensonhaber
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda Ermenistan birliklerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı ifade edildi.
Yapılan açıklamalarda Azerbaycan mevzilerine Gorus ilinin Dığ köyündeki Ermenistan mevzilerinden yerel saatle 09.45, Hazinevar köyündeki mevzilerden de yerel saatle 18.35 sularında ateş açıldığı belirtildi.
AZERBAYCAN MEVZİLERİ HEDEF ALINDI
Bakanlık ayrıca Gorus ilinin Burun köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden 20.10'dan 20.45'e kadar Azerbaycan mevzilerinin hedef alındığı bilgisini paylaştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış