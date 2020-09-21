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    Ermenistan sınırındaki çatışmada Azerbaycan askeri şehit oldu

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda gerginliği tırmandıran Ermenistan'a tepki gösterdi.
    • AA
    • 21.09.2020 - 10:55
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 10:55
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    Ermenistan sınırındaki çatışmada Azerbaycan askeri şehit oldu

    Ermenistan, çatışmayı körükleyici adımlar atmaya devam ediyor.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun, sınırın Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

    BİR AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT OLDU

    Ermenistan tarafından açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.

    Bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu belirtilen açıklamada, durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu vurgulandı.

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