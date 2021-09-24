Ermenistan: Türkiye ile ön koşulsuz normalleşme mümkün

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, ülkesinin Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirmeyi mümkün gördüğünü söyledi.

Dağlık Karabağ hezimetinin ardından siyasi çalkantıya düşen Ermenistan'da, Nikol Paşinyan'ın yeniden iktidara gelmesinin ardından Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik açıklamalar gelmeye devem ediyor.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, başkent Erivan'da basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEMİZ GEREKİYOR"

Grigoryan, "Ermenistan hükümeti, bölgenin tamamında barış ve istikrar sağlanması gerektiğini defaatle ifade etti. Bu mantık çerçevesinde Türkiye'yle ilişkileri düzeltmemiz gerekiyor. Bu düzelme, kademeli olmalı. Düzelmeyi sağlayabilecek fırsatlardan birinin Ermenistan ile Türkiye arasında en üst ve üst düzeylerde diyalog olduğuna eminiz" dedi.

"ÖN KOŞULSUZ DİYALOG BAŞLATMAK MÜMKÜN"

Ermenistan'ın Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye hazır olduğunun altını çizen Grigoryan, bu yönde siyasi adımlar atıldığını kaydetti.

Grigoryan, "Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesini konuşuyor olmamız önemli ve bu süreç Azerbaycan'la olan ilişkilerden ayrı tutulmalı. Türkiye ile ilişkiler ön koşulsuz düzeltilmeli ve düzelmeyle birlikte ön koşulsuz bir diyalog başlatmanın mümkün olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.



Dağlık Karabağ'ın statüsüyle ilgili bir karar alınması gerektiğini de kaydeden Grigoryan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KARABAĞ'IN STATÜSÜ TARTIŞILMALI"

"Karabağ sorununun çözümü için yegane ve önemli platform AGİT Minsk Grubu. AGİT Minsk Grubu'nun tüm eş başkanları (Rusya, Fransa, ABD) Minsk Grubu çerçevesinde müzakerelere yeniden başlamanın ve önem arz eden Dağlık Karabağ'ın statüsü konusunu tartışmanın gerekli olduğunu belirttiler.

Dağlık Karabağ sorunu çözülmedi. Statü konusunda karar alınması gerekiyor. Biz, bu kararı AGİT Minsk Grubu çerçevesinde görüyoruz. Bundan dolayı Azerbaycan'ın açıklamalarına anlam veremiyoruz, zira Karabağ sorunu bir toprak ihtilafı değil, kendi kaderini tayin etme konusudur."



8 Eylül'de Paşinyan, bölgedeki tüm iletişim hatlarının açılması gerektiğini, ayrıca ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda Türkiye ile diyalog başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.