Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan muhaliflerinin hükümet binasına girmeye çalışması sırasında çıkan arbedede 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Ermenistan'da Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinden sonra başlayan muhalefet-iktidar gerilimi sürüyor.

Sık sık Başbakan Nikol Paşinyan karşıtları sokağa çıkarak protesto gösterileri düzenliyor.

Dağlık Karabağ'da yeni bir statünün belirlenmesi ve Azerbaycan ile yeniden ilişkilerin başlatılmasına karşı çıkan muhalifler, geçtiğimiz mayıs ayından bu yana "Sivil Direniş" adı altında gösterilerine devam ediyor.

Hükümet binasına girmeye çalıştılar

Başkent Erivan'daki Fransız Meydanı'na kurdukları protesto çadırları önünde toplanan yüzlerce gösterici, sloganlarla istifaya davet ettikleri Paşinyan'a küfür ve hakaretler yağdırdı.

Hükümet binasına girmeye çalışan göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Polis sert müdahale etti

İHA'nın haberine göre polisin sert müdahalesi sonrası 100'den fazla gösterici gözaltına alındı.

Binaya giremeyen protestocular daha sonra Fransız Meydanı'ndaki protesto çadırlarına geri dönerken, çok sayıda göstericinin polis müdahalesinde yaralandığı açıklandı.

Ermenistan’da muhalifler hükümet binasına girmeye çalıştı VİDEO