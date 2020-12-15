- Haberler
- Dünya Haberleri
- Ermenistan’da Paşinyan protestoları devam ediyor
Ermenistan’da Paşinyan protestoları devam ediyor
Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra ülkesinde ‘hain’ ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı Ermenistan halkı yine sokağa döküldü.
- DHA
- 15.12.2020 - 21:02
10 Kasım’da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkesin gerginliği Ermenistan’da devam ediyor.
Ateşkesin Ermenistan’ın aleyhine olduğuna savunan muhalefet Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep ediyor.
PAŞİNYAN PROTESTOLARA DİRENİYOR
Gösteride, "Nikol hain", "Nikol'suz Ermenistan" sloganları atıldı.
Öte yandan, 10 Kasım'da Rusya ve Azerbaycan'la birlikte yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, bir aydır istifa baskılarına karşı direniyor.