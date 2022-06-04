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    Ermenistan'da polis ve protestocular çatıştı: 60 yaralı

    Ermenistan’ın başkenti Erivan’da polis ile hükümet karşıtı protestocular arasında çatışma çıktı, 60 kişi yaralandı.
    • 04.06.2022 - 14:27
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    Ermenistan'da polis ve protestocular çatıştı: 60 yaralı

    Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'dan ağır bir yenilgi alan Ermenistan'da siyasi kriz devam ediyor.

    Bu kapsamda Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı muhalifler aylardır protesto gösterileri düzenliyor.

    Mayıs ayı başından itibaren ise gösterilerde şiddetin dozu artarak çatışmalara ve hükümet binasına yönelik saldırılara dönüştü.

    60 kişi yaralandı

    Armenpress sitesinin Sağlık Bakanlığına dayandırdığı habere göre, çatışma dün, Erivan’da Başbakanlık Konutu önünde meydana geldi.

    Protestocuların polis ile çatışması sonucu 39'u polis toplam 60 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs'tan bu yana Erivan sokaklarında bir araya geliyor.

    AA'nın haberine göre polis, 2-3 Mayıs'taki gösterilerde 426 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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