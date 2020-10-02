Ermenistan'dan ateşkes açıklaması: Görüşmeler için hazırız

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmalar 6. gününde devam ederken Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ateşkes görüşmeleri için hazırız" denildi.

Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan’a yönelik başlattığı karşı saldırıları 6’ncı gününde başarıyla devam ediyor.

Çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan ordusu askeri mühimmatlarını bırakarak mevzilerden kaçarken, Erivan yönetiminden geri adım geldi.

ERMENİLER KAYBETTİĞİNİ ANLAYINCA GÖRÜŞELİM DEMEYE BAŞLADI

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "1994-1995'te imzalanan anlaşmalara dayanarak AGİT Minsk Grubu arabuluculuğunda ateşkes için hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Erivan yönetiminin adımı, dün AGİT Minsk Grubu Eş başkanları Fransa, Rusya ve ABD liderlerinden müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik açıklamanın ardından geldi.

GRUBUN ÖNCÜSÜ ABD, FRANSA VE RUSYA

AGİT Minsk Grubu, 1992'de Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ anlaşmazlığında çözüm bulmaları amacıyla kurulmuştu. Grubun eş başkanlığını ABD, Fransa ve Rusya yapıyor. Grupta Belarus, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan yer alıyor.