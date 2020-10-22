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Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füze ile saldırıda bulundu.
- AA
- 22.10.2020 - 09:13
- Güncelleme : 22.10.2020 - 09:13
Ateşkesi ihlal eden Ermenistan, saldırılarına devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığ, bugün yerel saatle 07.00 civarında Siyezen iline 3, saat 09.00 civarında Gebele iline 2, Kürdemir iline ise 1 füze fırlatıldığını açıkladı.
CAN KAYBI YOK
Füzelerin Ermenistan topraklarından atıldığı vurgulanan açıklamada, sivillerin hedef alındığı belirtildi.
Saldırılar sonucu can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.