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    Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı

    Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füze ile saldırıda bulundu.
    • AA
    • 22.10.2020 - 09:13
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 09:13
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    Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı

    Ateşkesi ihlal eden Ermenistan, saldırılarına devam ediyor.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığ, bugün yerel saatle 07.00 civarında Siyezen iline 3, saat 09.00 civarında Gebele iline 2, Kürdemir iline ise 1 füze fırlatıldığını açıkladı.

    CAN KAYBI YOK

    Füzelerin Ermenistan topraklarından atıldığı vurgulanan açıklamada, sivillerin hedef alındığı belirtildi.

    Saldırılar sonucu can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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