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    Ermenistan'ın Berde'deki sivillere attığı bombaların görüntüsü

    Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Berde kentine düzenlediği saldırıda misket bombalarının düşme anı görüntülendi.
    • İHA
    • 02.11.2020 - 10:25
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 12:55
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    Ermenistan'ın Berde'deki sivillere attığı bombaların görüntüsü

    Ermenistan, 28 Ekim’de Azerbaycan’ın Berde kentine saldırı düzenlendi.

    Misket bombalarının kullanılarak gerçekleştirilen saldırılarda 21 sivil hayatını kaybetti, 71 sivil de yaralandı.

    YENİ GÖRÜNTÜLER

    Kent merkezinde bulunan çok sayıda binanın yıkılmasına, araçların alev alev yanmasına neden olan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

    Görüntülerde, halkın yaşadığı panik ve korku dolu anlar anbean kaydedildi.

    Ermenistan'ın Berde'deki sivillere attığı bombaların görüntüsü VİDEO

    Berde

    Berde

    Ermenistan ın Berde deki sivillere attığı bombaların görüntüsü #3

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