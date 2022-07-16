Errol Musk'ın üvey kızından çocuğu oldu

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk’ın 76 yaşındaki babasının üvey kızından çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sadece zenginliğiyle değil, ilişkileriyle de gündemden düşmüyor.

Bundan birkaç hafta önce Musk’ın oğlu cinsiyet değiştirme kararı alarak, “Artık biyolojik babamla yaşamıyorum ve hiçbir şekilde onunla ilişki kurmak istemiyorum.” dedi.

Daha bu haberin yaşattığı sarsıntı geçmemişti ki Musk’ın yöneticilerinden birinden evlilik dışı çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı.

10 çocuğu oldu

Musk’ın beyin-makine arayüzü şirketi Neuralink'in 36 yaşındaki operasyon direktörü Shivon Zilis ile yaşadığı ilişkiden ikizlerinin olduğu öğrenildi.

Teknoloji dünyasının dahi çocuğunun Kasım ayında dünyaya gelen ikizleriyle birlikte toplamda 10 çocuğu oldu.

Tüm bunlar da Musk ailesi için yetmedi.

Babasının hayrete düşüren hayatı

Elon Musk’ın 76 yaşındaki babası Errol'un iki çocuğunun üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan (35) olduğu ortaya çıktı.

Zengin bir Güney Afrikalı mühendis olan Errol, 1970 yılında model Maye Haldeman Musk ile evlendi ve üç çocuğu oldu. Elon, Kimbal ve Tosca...

Çift, 1979'da ayrıldı.

Üvey babasından hamile kaldı

Errol, Jana da dahil olmak üzere iki çocuğu olan genç bir dul olan Heide Bezuidenhout ile evlendi.

Çiftin iki biyolojik çocuğu oldu.

Errol, evlendiğinde henüz 4 yaşında olan Jana'nın yetiştirilmesine de yardımcı olurken, bu evlilik de 18 yıl sonra bitti.

Ancak Jana 2017'de Errol'un bebeğine hamile kaldı.

“Bu durumdan hala memnun değiller”

Tesla CEO'su, babasının üvey kız kardeşini hamile bırakmasını öfkeyle karşılarken, baba-oğulun arası açıldı.

Errol'un diğer çocukları da sürpriz hamilelikten dolayı rahatsız oldu.

The Sun’a bir röportaj veren Errol, “Bu durumdan hala memnun değiller. Hala bu konuda biraz rahatsız hissediyorlar çünkü o onların kız kardeşi. Üvey kız kardeşleri.” dedi.

“Dünya'da var olma sebebimiz üremek”

Errol, üvey kızı Jana ile ikinci bir aşk çocuğu olduğunu da açıkladı.

76 yaşındaki Musk ile 35 yaşındaki Jana, 2019'da bebeklerini kucağına aldı. Musk bu haberi ilk kez doğruladı.

Errol Musk, “Dünya'da tek var olma sebebimiz üremek.” diye konuştu.

Yaş farkı yüzünden birlikte yaşamıyorlar

İkilinin 2017 yılında dünyaya gelen ve Elliot Rush adını verdikleri 5 yaşında bir oğulları bulunuyor.

Errol, artık bir çift olmadıkları gerçeğine rağmen, Jana ve iki küçük çocuğunun Güney Afrika'nın Pretoria kentindeki evinde kalmaya geldiklerini söyledi.

Errol, Jana'nın hamileliğinin “planlanmamış” olduğunu kabul etti ve 41 yıllık yaş farkını gerekçe göstererek artık birlikte yaşamadıklarını söyledi.

“Genç bir kadınla evlenen herhangi bir erkek…”

Errol, “Eninde sonunda, eğer hala buralardaysam, bana geri dönebilir. Ama o 35 yaşında ve birbirimize uyumlu değiliz. Daha genç bir kadınla evlenen herhangi bir erkek, kendini çok mutlu ve neşeli hissedecek. Bir süreliğine her şey güzel olacak ama büyük bir boşluk var. Bu boşluk kendini göstermeye her zaman devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“Her gece farklı bir kadınla çıktığım bir dönem vardı”

Varlıklı iş adamı, çocuklarının babası olduğunu iddia eden başka kadınlar olduğunu da söyledi.

“Yaklaşık altı kişi var, çocuklarının şu anda benim çocuğum olduğunu iddia eden kadınlar” diyen Errol, şöyle devam etti:

“Açıkça fırsatçılar. Ama 80'lerde Johannesburg'da her gece farklı bir kadınla çıktığım bir dönem vardı. Bir sürü randevum vardı. Bu nedenle, içlerinden birinin gerçekten geri dönüp 'Bu senin çocuğun' diyebilmesi oldukça olası. Bu mümkün. Bir çocuğum daha olmaması için bir neden göremiyorum.”