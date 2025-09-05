Esad Ailesi'ne ait 4 lüks araç açık müzayedeye çıkarıldı

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, aralık ayında muhalif güçlerin başkent Şam'ı ele geçirmesiyle devrildi.

Bu kapsamda, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve diğer aile üyelerinin sahip olduğu, değeri milyon dolarlarla ölçülen lüks otomobiller gün yüzüne çıktı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın talimatıyla Beşar Esad ve ailesine ait 4 lüks araç, Suriye'nin yeniden inşasında kullanılmak üzere açık müzayedeye çıkarıldı.

"BUGÜN BURADA YARALI SURİYE'MİZİ ONARMAK VE ÜLKEMİZİ YENİDEN İNŞA ETMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİK"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Şam Kalesi’nde düzenlenen Suriye Kalkınma Fonu açılış töreninde konuştu.

Şara, konuşmasında "Devrik rejim ekonomimizi yıktı, servetlerimizi talan etti, evlerimizi harap etti ve halkımızı kamplara, gurbet ellerine savurdu. Bugün burada, yaralı Suriye’mizi onarmak, ülkemizi yeniden inşa etmek ve yerinden edilen vatandaşlarımızı topraklarına döndürmek için bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

"BU TOPRAKLAR, SADAKAYA MUHTAÇ OLMAYACAK KADAR AZİZDİR"

Tüm harcamaların stratejik projeler kapsamında açıkça paylaşılacağını belirten Şara, "Ben buraya Suriye için sadaka istemeye gelmedim. Allah Şam’ı ve halkını zaten himayesine almıştır; bu topraklar, sadakaya muhtaç olmayacak kadar azizdir. Burada bulunmamın nedeni, hem kendime hem size bu çağın görevini hatırlatmaktır." ifadelerini kullandı.

ESAD'IN ARAÇLARI MÜZAYEDEDE SATILDI

Eş-Şara’nın talimatıyla devrik lider Beşar Esad ve ailesine ait 4 lüks araç, açık müzayedeye çıkarıldı.

Araçların tahmini değerinin 20 milyon dolar olduğu öğrenilirken satıştan elde edilen tüm gelirin, ülkenin yeniden imarı için yapılacak projelere aktarılacağı açıklandı.

Müzayedeye çıkarılan 4 aracın Şam’daki Devlet Başkanlığı Sarayı’nın ana garajında bulunan koleksiyondan seçildiği aktarılırken koleksiyonda, 40’tan fazla özel araç bulunduğu belirtildi.

ESAD AİLESİ'NİN SAHİP OLDUĞU ARAÇ FİLOSUNUN DEĞERİ 1 MİLYAR DOLARI BULUYOR

Müzayedeye çıkarılan 4 araçtan birinin yalnızca 349 adet üretilen ve değeri 3 milyon dolar olan Ferrari F50 oldu. Ayrıca, yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki Ferrari F12 Berlinetta, 1 milyon dolar fiyat biçilen Lamborghini Murciélago ve 1 ila 1,5 milyon dolar arasında değişen Aston Martin de müzayedeye çıkarılan araçlar oldu.

Esad Ailesi'nin toplam araç sayısının bin 330’un üzerinde olduğu ifade edilirken Devlet Başkanlığı Sarayı’nda yaklaşık 300 otomobil bulunuyor. Mahir Esad’a ait olduğu belirtilen garajda ise bin 500’den fazla aracın yer aldığı, ailenin toplam araç filosunun değerinin 1 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.

EL KONULAN VARLIKLAR, YENİDEN GÜÇLENDİRMEDE KULLANILACAK

Yeni hükümet, Esad Ailesi'nden el konulan varlıkları nakde çevirerek Kalkınma Fonu aracılığıyla yeniden imarı hızlandırmayı ve altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor.