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- Esad rejimi, İdlib kırsalına saldırı düzenledi
Esad rejimi, İdlib kırsalına saldırı düzenledi
Rejime bağlı güçlerin saldırısında 7 sivil yaşamını yitirdi.
- İHA
- 10.06.2021 - 11:33
- Güncelleme : 10.06.2021 - 11:35
Suriye'de siviller, Esad rejiminin saldırılarına maruz kalmaya devam ediyor.
Esad rejimine bağlı güçler, İdlib kırsalını hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.
ESAD REJİMİ 7 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ
Saldırıda Ablin ve Cebel Zaviye köyünde 7 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.
Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı. Yaralılar, bölgedeki hastaneye kaldırdı.
Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü ViDEO