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    Esad rejimi, İdlib kırsalına saldırı düzenledi

    Rejime bağlı güçlerin saldırısında 7 sivil yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 11:35
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    Esad rejimi, İdlib kırsalına saldırı düzenledi

    Suriye'de siviller, Esad rejiminin saldırılarına maruz kalmaya devam ediyor.

    Esad rejimine bağlı güçler, İdlib kırsalını hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

    ESAD REJİMİ 7 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ

    Saldırıda Ablin ve Cebel Zaviye köyünde 7 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

    Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışması yaptı. Yaralılar, bölgedeki hastaneye kaldırdı.

    Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü ViDEO

    Esad rejimi, İdlib kırsalına saldırı düzenledi #1

    Esad rejimi, İdlib kırsalına saldırı düzenledi #2

    Esad rejimi, İdlib kırsalına saldırı düzenledi #3

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