Esad'ın askerleri, protestocuların üzerine ateş açtı

Ülkede artan yolsuzluğu ve kötü yaşam koşulların protesto etmek için valilik binasını basan halkın üzerine, güvenlik güçleri tarafından ateş açıldı.

Suriye’nin güneyinde Beşşar Esad’ın kontrolündeki Dürzi ağırlıklı nüfusa sahip Süveyda ilinde hayat pahalılığı, yolsuzluk, kötü yaşam ve güvenlik şartlarına karşı halk ayaklandı.

Göstericiler, "Esed rejimi alaşağı edilsin" sloganları atarak, valilik binasına girmeye çalışınca güvenlik güçlerine ait zırhlı araç göstericilerin üzerine sürüldü.

Süveyda 24 yerel ağının haberine göre, aracın protestocuların üzerine sürüldüğü esnada devrilerek yakılması dikkat çekti.

4 sivil yaralandı

AA’nın haberine göre; lastik yakarak eylemlerini sürdüren göstericilerin bazıları, valilik binasına girerek Esad’ın posterini indirdi.

Protestocuları dağıtmak isteyen rejim güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ilk belirlemelere göre 4 sivil yaralandı.

"Kentteki halk yakıt, elektrik, ekmek ve su krizi yaşıyor"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonun (SMDK) Süveyda üyesi Hafız Karkut, rejimin kentte güvenliği sağlama ve temel yaşam malzemeleri temin etme noktasında sıkıntı yaşadığını belirterek, "Kentteki halk yakıt, elektrik, ekmek ve su krizi yaşıyor." dedi.

Karkut, kötüleşen güvenlik şartlarının da halkın protesto nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Protestolara kurşunla yanıt verildi

Karkut, rejim tarafından korunan milislerin düzenlediği suikastlar, artan hırsızlık vakaları ve okulların önünde uyuşturucu madde satılması gibi nedenlerle halkın protesto gösterisi düzenlediğini ifade etti.

Karkut, Esed rejiminin bu protestolara kurşunla yanıt vermesinin kentteki gerginliği daha da artıracağını savundu.

Kent sık sık rejim karşıtı gösterilere sahne oluyor

Süveyda ilinde yaşayan halk, şubat ve mayısta da hayat pahalılığı, yolsuzluk, elektriksizlik ve güvenlik durumunun kötüleşmesini protesto etmişti. Kırsal kesimdeki Nemre, Şehba ve Mecadil ile Kereyya yolları ve Hazım köyü noktalarında toplanan göstericiler, Şam-Süveyda otoyolunu da lastik yakarak kapatmıştı. Gösterilere katılanlar, rejim karşıtı sloganlar da atmıştı.