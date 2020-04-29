Esad'ın tepki çeken koronavirüs haritası

Esad rejiminin koronavirüs salgınıyla ilgili bilgileri gösterdiği Suriye haritasında İskenderun’u kendi sınırlarında gösterdiği ortaya çıktı.

Suriye iç savaşında yüz binlerce vatandaşını katleden Esad’ın, koronavirüs salgını gibi önemli bir konuda bile, Suriye haritasına İskenderun’u da ekleyerek Türkiye’yi kışkırtma çabasına girdiği değerlendiriliyor.

Esad rejimi koronavirüs salgınıyla ilgili bilgileri yayınladığı online Suriye haritasına İskenderun’u da ekledi.

Edinilen bilgiye göre, koronavirüs salgınıyla ilgili verilerinin güncel olarak açıklandığı rejime ait resmi internet sitesindeki haritada İskenderun da Suriye sınırlarında gösteriliyor.

HARİTANIN KUZEY BATISINDA İSKENDERUN GÖRÜLÜYOR

Sitede yer alan haritanın kuzey batısında “İskenderun” olduğu görülüyor.

Rejimin, İdlib’de yüzlerce sivil insanı hedef alan saldırılarını durdurmak için gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı harekatında, Esad Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Esad’ın Suriye haritasındaki bu eklemeyle koranavirüs salgınını bile Türkiye’yi kışkırtmak için kullandığı değerlendiriliyo