Esed Rejimi, İsrail'in Suriye'yi bombaladığını iddia etti

Suriye'de Esed Rejimi'nin haber ajansı SANA, İsrail'e ait savaş uçaklarının, gece saatlerinde Hama'nın doğu kırsalında yer alan Selemiye ve Sabbura bölgelerindeki bazı askeri noktalara saldırı düzenlediğini iddia etti.

"FÜZELERDEN BİRÇOĞU HEDEFİNE ULAŞMADAN DÜŞÜRÜLDÜ"

Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerden birçoğunu hedefine ulaşmadan düşürdü. Sadece maddi zarar oluştu." ifadelerine yer verildi.

Ülkenin orta kesimindeki Hama'da, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki terörist grupların da bulunduğu biliniyor.

İSRAİL'DEN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

İddia edilen bombalı saldırıyla ilgili İsrail makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, İsrail'in 5 Mayıs'ta Halep'teki askeri noktalarına, 31 Mart'ta Humus'un doğusuna, 20 Nisan'da yine aynı bölgedeki Palmira'ya (Tedmur), 27 Nisan'da başkent Şam yakınlarına ve son olarak 1 Mayıs'ta ülkenin güneyine saldırdığını öne sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 28 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engelleme stratejisinden, zorla oradan çıkarmaya geçtik ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Sınırlarımızda stratejik tehditlerin büyümesine izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi düşmanın bölgesinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.