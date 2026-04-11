ABD eski başkanı Biden'ın oğlu, Trump'ın çocuklarını kafes dövüşüne davet etti

İran ile ABD arasında iki haftalık bir ateşkes konusunda anlaşma sağlandı.

İki ülke arasında tekrar müzakerelere başlanırken savaşın başından bu yana ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları tartışılıyor.

BIDEN'IN OĞLU TRUMP'IN OĞULLARINI KAFES DÖVÜŞÜNE ÇAĞIRDI

Sürecin daha nasıl devam edeceği merak edilirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ABD eski başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’a kafes dövüşü için meydan okudu.

"EĞER AYARLAYABİLİRSE KESİN VARIM"

Bağımsız gazeteci ve sosyal medya fenomeni Andrew Callaghan’ın medya şirketi Channel 5, perşembe Instagram’dan Biden’ın, Trump’ın oğullarına meydan okuduğu bir video paylaştı.

Biden, Callaghan’ın dövüşü ‘Channel 5 karnavalı’ için düzenleyeceğini belirtip "Yapacağımı söyledim. Eğer ayarlayabilirse kesinlikle varım. Ayarlayamazsa da geleceğim." dedi.

HAKKINDA BAZI İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Hunter Biden, özellikle 2020 ve 2024 seçim kampanyalarında Donald Trump tarafından sık sık hedef alınmış, ABD Başkanı, Biden’ın Ukrayna ve Çin’deki iş ilişkileri üzerinden haksız kazanç sağladığını iddia etmişti.

2013-2018 yılları arasında çeşitli iş anlaşmalarından milyonlarca dolar kazandığı belirtilen Hunter Biden ise bu suçlamaları reddetti.

BABASI TARAFINDAN AF ÇIKARILDI

Ancak daha sonra açılan silah ve vergi kaçırma davaları kapsamında yargılandı; bir davada suçlu bulundu, diğerinde ise suçunu kabul etti.

Süreç, babası Joe Biden tarafından verilen tartışmalı af kararıyla yeni bir boyut kazandı.