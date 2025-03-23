Eski ABD Savcısı evinde ölü bulundu

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Virginia Doğu Bölgesi’nin eski ABD Savcısı Jessica Aber, cumartesi sabahı evinde ölü olarak bulundu.

Alexandria, Virginia’da ikamet eden 43 yaşındaki Aber, sabah saat 09:20 civarında Alexandria Polis Departmanı memurları tarafından evinde hareketsiz bir şekilde bulundu.

TRUMP'IN GÖREVE BAŞLAMASI SONRASI İTİFA ETMİŞTİ

Fox News'e göre, Aber, Başkan Joe Biden tarafından atandıktan sonra Ocak ayında Donald Trump’ın görevdeki gelmesiyle istifa etmişti.

Yetkililer, Aber'in ölüm nedenini hala araştırdıklarını ve kesin ölüm nedeninin Virginia Adli Tıp Kurumu’nun yapacağı otopsi sonucunda netlik kazanacağını açıkladı.

MESLEKTAŞLARI DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDE

Doğu Virginia Bölgesi’nin mevcut ABD Savcısı Erik Siebert, cumartesi öğleden sonra yaptığı açıklamada Aber’in vefatının ardından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Siebert, “Arkadaşımız ve eski meslektaşımız ABD Savcısı Jessica Aber’in kaybını öğrendiğimizde kelimelerle ifade edilemeyecek kadar yıkıldık. O, bir lider, akıl hocası ve savcı olarak eşsizdi, ayrıca bir insan olarak yeri doldurulamaz birisiydi” dedi.

Jessica Aber, 2009’dan itibaren Doğu Virginia Bölgesi’nde yardımcı ABD savcısı olarak görev yapmış ve 2015-2016 yıllarında Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’nde yardımcı başsavcının avukatı olarak çalışmıştı.