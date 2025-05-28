Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya ve masumları öldürmeye devam ediyor.

Gazze'de masumlara acımayan İsrail'e bir tepki ise eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert'ten geldi.

Olmert yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’i "terörist" olarak nitelendirdi.

"ONLAR TERÖRİST"

Olmert, yerel “103 FM” radyosuna yaptığı açıklamalarda, "hükümetin taşkınlıklarına ve kibrine bir son verilmesi" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların başarılı olacağına dair hiçbir umut bulunmadığını ifade eden Olmert, "Ben-Gvir ve Smotrich adlı iki teröristin yürüttüğü politikanın bir an önce sona erdirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kendisine “Onlar birer terörist mi?” diye sorulduğunda Olmert, “Evet, kesinlikle teröristler.” yanıtını verdi.

"GAZZE'YE SALDIRILAR BAŞARILI OLAMAZ"

Olmert, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirerek, "Bu, amacı olmayan ve başarı umudu olmayan, daha çok aldatmaca ve kibirli, temelsiz bir övünme savaşıdır." dedi.

Olmert, İsrail ordusunun saldırılarıyla hem İsrailli esirlerin kaybının daha da yaklaştığını ve İsrail askerlerinin ölümüne yol açtığını hem de Filistinliler arasında da çok sayıda ölü ve yaralı meydana geldiğini ifade etti.

İsrailli esirleri kurtarmanın riske edildiğine dikkati çeken Olmert, Gazze saldırılarının başarı şansı olmadığını vurguladı.

NETANYAHU'YA ÇAPULCU BENZETMESİ

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, CNN'e yaptığı açıklamada da İsrailli bakanların Gazze'deki insanları aç bırakma önerilerinin bir savaş suçu olduğunu söyledi.

"İsrail hükümetini temsil eden ciddi bir kişi nasıl olur da Gazze'yi aç bırakmamız gerektiğini, temel insani ihtiyaçların karşılanmaması gerektiğini bu kadar açık bir şekilde ifade edebilir." diyen Olmert, "Bunlar savaş suçu değil de ne?" ifadesine yer verdi.

Olmert, Netanyahu ve bakanları için ise "bir grup çapulcu" benzetmesini yaptı.