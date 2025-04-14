Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro 12 saatlik ameliyat geçirdi

DHA

Güney Amerika ülkesi Brezilya’nın eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, 2018 yılında bir seçim kampanyası etkinliği sırasında karnından bıçaklandı.

Saldırı sonrası özellikle bağırsaklarından büyük hasar alan eski lider, yıllar geçmesine rağmen sağlığına tam olarak kavuşamadı.

BEŞİNCİ KEZ AMELİYAT OLDU

Geçtiğimiz günlerde sağlık problemleri tekrarlayan Bolsonaro, saldırıdan bu yana beşinci kez ameliyat oldu.

Eşi Michelle Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolsonaro’nun pazar günü geçirdiği bağırsak ameliyatının ardından iyileşme sürecinde olduğunu söyledi.

OPERASYON 12 SAAT SÜRDÜ

Eşi için dua edenlere teşekkür eden Michelle Bolsonaro, ameliyatın 12 saat sürdüğü ve eşine kan verilmesine ihtiyaç duyulmadığı bilgisini paylaştı.

Mesajda, tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Bolsonaro’nun durumunun stabil olduğu ve acı duymadığı da belirtildi.