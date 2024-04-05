Eski Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Filistin devletini tanıyalım Le Drian, İspanya'nın Filistin konusundaki tutumuna işaret etti. Fransız siyasetçi, kendilerinin de bu devleti tanımaları gerektiğini söyledi.

AA

Filistin devletinin tanınması meselesi, Fransa'da da konuşuluyor.

İspanya'nın örnek olarak gösterildiği Avrupa ülkesinde, Filistin halkının bir devlete sahip olma hakkı savunuluyor.

Eski Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin "Filistin devletini tanıması gerektiğini" söyledi.

Sud Radio'ya konuşan Le Drian, Filistin sorununa ve İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin devleti çağrısı

İspanya'nın yakın zamanda Filistin devletini tanımayı planladığı hatırlatılarak, "Fransa'nın neden Filistin devletini tanımadığı" sorusu yöneltilen eski Dışişleri Bakanı, "Şahsen bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İsrail'in uyguladığı şiddeti kınayan Le Drian, Gazze'de ateşkes için uygun şartların oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardıma erişimin sağlanması çağrısında bulundu.

"Soykırım kelimesi çok dikkatli kullanılmalı"

Le Drian, Gazze'de soykırım riski olup olmadığına ilişkin soruya cevabında, "soykırım kelimesinin çok dikkatli kullanılması gerektiğini, bu nedenle söz konusu kelimeyi bu bağlamda kullanmadığını" belirtti.

Macron: Bizim için tabu değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şubat 2024'te, Filistin devletinin tanınmasının ülkesi için "tabu olmadığını" söylemişti.

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, 22 Mart'ta, "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını bildirmiş, ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez nisan başındaki açıklamasında, Filistin devletini yazdan önce tanıyacaklarını duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)