Eski İsrail askeri yaptığı açıklamada İsrail ordusunun işlediği savaş suçlarından dolayı ordudan kovulduğunu söyledi. Eski asker, orduyu terör örgütü olarak niteledi.

İsrail’in Filistin’e karşı yürüttüğü işgal politikaları karşısında sessiz kalmayan Yonatan Shapira, 1993 yılında pilot olarak katıldığı İsrail ordusundan 2003 yılında istifa etti.

Hava pilot yüzbaşı görevinden ayrılan Shapira, diğer ordu mensuplarının da durumunu düşünerek istifaya teşvik eden kampanya başlattı.

Bu kampanya ile 27 pilotun daha hava kuvvetlerinden istifa etmesini sağladı. Ayrıca, Filistin halkını desteklemek amacı ile düzenlenen gösterilere ve uluslararası konferanslara katılan Yonatan Shapira, İsrail ordusu tarafından işlenen suçlara dikkat çekti.

Bu sebeple bulduğu tüm işlerden kovulunca, Norveç’e gitmeye ve hayatına orada devam etmek zorunda kaldı.

“ETNİK NEDENLER İLE ÖLDÜRÜYORLAR”

İsrail ordusunda yaşadıklarını aktaran Shapira, 2’nci İntifada döneminde gerçekleri fark etmeye başladığını ifade ederek şu sözleri kaydetti:

"İsrail ordusu bir terör örgütü, komutanları savaş suçlusudur. İsrail hükümeti Yahudi ırkçısı bir hükümettir ve tüm bölgeyi felakete sürüklemektedir. Ben buna inanıyorum ve birçok kişi de aslında bunun böyle olduğunu anlıyor ama herkes bunu söylemek istemiyor. Bu bir gerçek ve ben bunu söylemek zorundayım. İsrail ordusunda eski bir pilot ve yüzbaşı olarak bunu söylemek benim görevim. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı dünyaya Filistinlileri korumak zorunda olduğumuz çağrısı yapıyorum. Çünkü onlar katlediliyorlar, etnik nedenlerle öldürüyorlar.”

Eski İsrail askeri: İsrail ordusu terör örgütü, komutanları savaş suçlusudur VİDEO

“BÜYÜK BASKIYA İHTİYACIMIZ VAR”

"İsrailli liderlerden hiçbir hayır gelmez. Hiçbir şey beklemeyin. Benim gibi solcu İsraillilerden bile, çünkü bizim sayımız çok az, olayların gidişatını değiştirebilecek kadar sayımız yok. Dışarıdan müdahaleye ihtiyacımız var. Büyük bir baskıya ihtiyacımız var. Bu felaketi durdurmak için mümkün olan tüm baskılara ihtiyacımız var."





“ÇOCUKLAR SİYONİST EĞİTİM İLE YETİŞTİRİLİYOR”

İsrail’deki mevcut eğitim sistemi ve medya organlarını eleştiren Shapira, insanların beyinlerinin yıkandığının altını çizerek, çocukların son derece Siyonist ve askeri bir eğitim sistemi içerisinde yetiştirildiğini belirtti.

“BUNUN BİR TERÖR EYLEMİ OLDUĞUNU ANLADIM”

Shapira şu ifadeleri kullandı:

"Filistin hakkında hiçbir şey bilmiyoruz, Nekbe (Filistinlilerin 1948'de vatanlarından sürgün edildiği Büyük Felaket) hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Aldığınız eğitim nedeniyle orduya katılırken halkınızı ve ülkenizi koruyacağınızı zannediyorsunuz. Bazılarımız orduya katılınca yavaş yavaş gözünü açmaya başladı ve gerçeği gördü. Benim farkına vardığım şeylerden biri hizmet ettiğim hava kuvvetlerinin sivillere yönelik toplu cinayetler işlediğiydi. Filistin kasabalarının merkezlerine bomba atmaya gönderiliyorlardı. Belli bir noktada bunun bir terör eylemi olduğunu anladım."

“HAYIR DEMEK VE SONUÇLARINA KATLANMAK ZORUNDAYDIK”

Orduya katılma amacının insanları korumak olduğunu ifade eden Shapira, açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

"Askeriyeye katılırken istediğim gibi eğer insanları korumak istiyorsam burada (orduda) olmak ve emirlere uymak yerine diğer tarafta (Filistinlilerin yanında) olmalıydım. Psikolojik ve zor bir süreçti ancak bir terör örgütünün parçası olduğunuzu anladığımızda buna hayır demek ve sonuçlarına katlanmak zorundaydık."

“İSRAİLE APARTHEİD DEVLETİ DEDİĞİM İÇİN KOVULDUM”

Ordudan bu şekilde ayrılmasına rağmen hapse atılmadığına vurgu yapan eski asker, şanslı olduğunu ifade ederek, "Gerçi sonrasında birçok kez Batı Şeria'da Filistinlilerle birlikte protestolara katıldığım ve Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan filolara dahil olduğum için gözaltına alındım ve hapse atıldım. Buna rağmen ordudan bu şekilde ayrılıp ve hala özgür olma ayrıcalığımı şu an verdiğim mesajı iletmek için kullandım. Filistinlileri desteklediğim ve dünya çapında bununla ilgili konferanslar verdiğim için İsrail'de girdiğim tüm işlerden kovuldum. İsrail apartheid devleti dediğim için hükümetim ve ordu komutanlarım savaş suçlusu dediğim için kovuldum. Hala İsrail'e gidebiliyorum ama orada iş bulamadım. Bu nedenle dışarıda Norveç'te yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

“SAVAŞ SUÇUNUN PARÇASI OLMAK İSTEMİYORUZ”

Shapira, kendisi gibi ordudan istifa eden arkadaşlarıyla birlikte İsrail halkına, hükümetine, başbakanına ve dünyanın geri kalanına, "Bu işgal devam eden bir savaş suçu üzerine savaş suçudur. Biz bu savaş suçunun bir parçası olmaya devam etmek istemiyoruz." mesajını vermek istediklerini kaydetti.

“BUGÜN, AZINLIĞIN DA AZINLIĞIYIZ”

Shapira, İsrail toplumunun tamamının son 20 yıl içinde sağa kaydığını ifade etti.

Ordudan istifa ettiğinde arkadaşlarıyla birlikte düşüncelerini paylaştığı ‘pilotların mektubunu’ yayınladığında kendilerine toplumun yüzde 20'sinin hoşgörüyle baktığını belirten Saphira, bugün bu oranın yüzde 5'i geçmeyeceğini söyleyerek, "Medyanın, hükümetin ve ordunun beyin yıkama süreci çok şiddetli işliyor. İnsanlar çok güçlü bir beyin yıkama makinasından geçiriliyor. Eskiden azınlıksak, bugün azınlığın da azınlığıyız." dedi.

“ÜLKEYİ IRKÇI KİŞİLER YÖNETİYOR”

Shapira, kendisi gibi düşünenlerin bu ülkenin en entelektüelleri, bilim adamları olduğunu ifade etti.

Normal koşullarda ülkeyi kendisi gibi insanların yönetmesi gerekirken şimdi ABD'deki Beyaz seçkinci (Irkçı) kişiler gibi Yahudi seçkinci (ırkçı) kişilerin yönettiğini sözlerine ekledi.