Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman: Gazze Mısır'da olsun, Batı Şeria'yı bölüşelim Tartışmalı sözlere imza atan Liberman, iki devletli çözüm ihtimalinin olmadığını iddia etti. Liberman, Gazze ve Batı Şeria'yı hedef alan ifadeler kullandı.

AA

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Filistin'in daha fazla parçalanmasına yönelik açıklamada bulundu.

Liberman, Gazze'nın Mısır'a devredilmesini ve Batı Şeria'nın ise parçalanması gerektiğini savundu.

Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman, Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda Filistin-İsrail meselesine değindi.

Liberman, "iki devletli çözüm olasılığının ortadan kalktığını" ileri sürerek, bu konuda yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu iddia etti.

Batı Şeria'nın parçalanmasını istiyor

Liberman, tartışmalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

(Batı Şeria'daki) A bölgesinin tamamı ve B bölgesinin küçük bir kısmı konfederasyon aracılığıyla Ürdün'ün kontrolünde olmalı. İsrail ise B bölgesinde geri kalan kısımları ve C bölgesini ilhak edecek.

"Gazze'nin kontrolü Mısır'da olmalı"

"Mısırlılar, BM ve Arap Birliği'nin yetkisi altında Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele almalı." diyen Liberman, bunun dışında sunulan önerilerin gerçekçi olmadığı yorumunda bulundu.

Filistin devletinin kurulmasını istemiyorlar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki saldırılardan sonraki süreçte herhangi bir şekilde Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu söylemişti.

Netanyahu, bu tutumunu ABD yönetimine de bildirdiğini ifade etmişti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde, işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)