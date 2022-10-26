Eski Yunan Bakan Katrugalos, Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmek için yalvardı iddiası

Emekli Yunan büyükelçi, Katrugalos'un Çavuşoğlu ile görüşebilmek için çaba harcadığını söyledi. Bu durumun, Avrupa Konseyi'ndeki toplantıda yaşandığı belirtildi.

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos hakkında, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SYRIZA'nın iktidarda olduğu dönemde Bakanlık yapan Katrugalos'un, "Türkiye ile gerilimin önüne geçmeyi" amaçladığı belirtildi.

Katrugalos'un, bu doğrultuda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için yalvardığı öne sürüldü.

Yunan Bakan hakkındaki iddia

Söz konusu iddia, yerel bir televizyon kanalına konuşan Yunan emekli büyükelçi Yorgos Aifandis tarafından ortaya atıldı.

Aifandis, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı "saldırgan" tutum izlediğini, ülkesinin kendisini korumak için elinden geleni yapması ve 12 adaların da bu çerçevede silahlandırılması gerektiğini ileri sürdü.

"Çavuşoğlu'na görüşme için yalvardığını gördüm"

Yunanistan'da bazı siyasetçilerin Türkiye ile gerilim yaşanmamasını ve "sakin bir yaz geçirilmesini" amaçlayan politikasının, ülkeye fayda sağlamadığını savunan Aifandis, SYRIZA döneminin 2019'daki Dışişleri Bakanı Katrugalos'u bu çerçevede eleştirdi.

Aifandis, "2019'da Finlandiya'da büyükelçiyken, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında Katrungalos'un (Dışişleri Bakanı Mevlüt) Çavuşoğlu'na görüşme için yalvardığını gördüm." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin askeri saldırıda bulunmayacağını düşünüyoruz"

Katrungalos ve Çavuşoğlu'nun, o gün 22.00'de yarım saat görüştüğünü belirten Aifandis, "(Katrungalos) dışarı çıktığında eylüle kadar sorun çıkmayacağı için rahatlamıştı." değerlendirmesini yaptı.

Aifandis, 2019'daki seçimlerden önce Katrungalos'un Bakanlığı sırasında Türkiye ile gerginlik çıkmaması için bu şekilde davrandığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"Türkler bizimle konuşmadığı için, başkalarını araya sokarak onlarla bir görüşme sağlamak için yalvarıyoruz. Görüşürsek de Türkiye'nin askeri bir saldırıda bulunmayacağını düşünüyoruz."