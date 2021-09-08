Eşref Gani: Afgan halkından özür diliyorum

Afganistan halkına açıklama borçlu olduğunu belirten Gani, yaşadığı BAE'de düşüncelerini yazdı. Gani, yüklü miktarda parayla kaçtığı iddialarına değindi.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesiyle dönemin Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkesini terk etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gani ve ailesini ağırladığını duyurmuş, Gani'nin ülkeden ayrılırken 169 milyon doları yanında götürdüğü şeklinde uluslararası basında haberler çıkmıştı.

"AÇIKLAMA BORÇLUYUM"

Yaşamını BAE'de sürdüren Gani, uzun süren sessizliğini Twitter adresinden bozdu.

Gani, sözlerine "Afgan halkına, Taliban'ın beklenmedik bir şekilde şehre girmesinin ardından 15 Ağustos'ta Kabil'den aniden ayrıldığım için bir açıklama borçluyum." şeklinde başladı. "Parayla kaçtığı" şeklindeki söylentilerin doğru olmadığını söyledi.

AFGANİSTAN'DAN NEDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Ülkeden ayrılma nedenini açıklayan Gani, "1990'ların İç Savaşı sırasında şehrin yaşadığı aynı korkunç savaş ortamının tekrar yaşanmaması için ülkeyi terk etmemi tavsiye eden saray güvenliğinin ısrarı üzerine ayrıldım." dedi.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Eski Afgan cumhurbaşkanı, Kabil'den ayrılmanın hayatındaki en zor karar olduğunu ancak silahların susması noktasında bunun tek yol olduğuna inandığını kaydetti.

"Farklı bir şekilde sonlandıramadığım için Afgan halkından özür diliyorum." diyen Gani, "Afgan halkına olan bağlılığım hiçbir zaman sarsılmadı ve hayatımın geri kalanında bana rehberlik edecek." ifadesini kullandı.

Eşref Gani, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"MİLYONLARCA DOLARI YANINDA GÖTÜRDÜ" İDDİALARINA YANIT

"Şimdi ayrılmama yol açan olaylar hakkında uzun bir değerlendirme yapmanın sırası değil. Yakın gelecekte onlara ayrıntılı olarak değineceğim. Ancak asılsız iddialara şu anda değinmem gerekiyor. Bu da Kabil'den ayrılırken Afgan halkına ait olan milyonlarca doları yanımda götürmemdir.





"EŞİM VE BEN TİTİZ DAVRANDIK"

Bu suçlamalar tamamen yanlıştır. Yolsuzluk, ülkemizi on yıllardır sakat bırakan bir veba. Yolsuzlukla mücadele, başkan olarak çabalarımın odak noktası oldu. Eşim ve ben kişisel mali durumumuzda titiz davrandık. Tüm mal varlığımı kamuoyuna açıkladım. Eşimin aile mirası da açıklandı.

"BM HİMAYESİNDE SORUŞTURMA YAPILSIN"

Buradaki ifadelerimin doğruluğunu kanıtlamak için BM himayesinde veya diğer herhangi bir uygun bağımsız kuruluş altında resmi denetim veya mali soruşturma yapılmasını memnuniyetle karşılıyorum.

Yakın yardımcılarım mali durumlarını kamu denetimine sunmaya hazır ve diğer eski üst düzey yetkilileri ve siyasi şahsiyetleri de aynısını yapmaya teşvik ediyorum."

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