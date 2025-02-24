Etiyopyalı ve Kenyalı balıkçılar arasında çatışma: 13 ölü 22 kayıp

İHA

Kenya ile Etiyopya arasındaki balıkçılar, iki ülkenin sınırındaki Omo Nehri yakınlarındaki Lopeimukat ve Natira bölgelerinde çatışmaya girdi. Olayda 13 Etiyopyalı hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Ayrıca, 22 Kenyalı balıkçı kayboldu.

15 BALIKÇI TEKNESİ ÇALINDI

Kenya'nın Turkana Valisi Jeremiah Lomorukai, çatışmaların geçtiğimiz cumartesi akşamı başladığını belirterek, 15 balıkçı teknesinin çalındığını bildirdi. Lomorukai, Etiyopya'nın Dasenech etnik grubuna ait 6 balıkçının kurtarılarak geri gönderildiğini de açıkladı.

KENYA HÜKÜMETİ, ETİYOPYA TARAFI İLE TEMASTA

Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, bölgeye ilave güvenlik güçlerinin gönderildiğini ve Etiyopya ile temas kurarak, iki taraf arasında barışı sağlamak için çaba harcadıklarını duyurdu.