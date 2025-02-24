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Etiyopyalı ve Kenyalı balıkçılar arasındaki çatışmada acı bilanço

Etiyopyalı ve Kenyalı balıkçılar arasındaki çatışmada acı bilanço Etiyopyalı ve Kenyalı balıkçılar arasında çıkan çatışmada, 13 Etiyopyalı hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Çatışmalarda, 22 Kenyalı ise kayboldu.