Etiyopyalı ve Kenyalı balıkçılar arasındaki çatışmada acı bilanço

Etiyopya ve Kenya'yı krize sürükleyecek bir skandal yaşandı..
Olayda, Etiyopya ve Kenyalı balıkçılar arasında Kenya-Etiyopya sınırındaki Omo Nehri yakınlarında yer alan Lopeimukat ve Natira bölgelerinde çatışma çıktı.
13 CAN KAYBI, 22 KAYIP
Çatışma sonucu 13 Etiyopyalı hayatını kaybetti, 3 Etiyopyalı da yaralandı.
Çatışmada, 22 Kenyalı ise kayboldu.
6 BALIKÇI KURTRILARAK ÜLKELERİNE İADE EDİLDİ
Kenya'nın Turkana Valisi Jeremiah Lomorukai, çatışmaların geçtiğimiz cumartesi akşamı patlak verdiğini belirterek, 15 teknenin çalındığını ifade etti.
Lomorukai, Etiyopya'nın Dasenech etnik grubundan 6 balıkçının kurtarılarak ülkelerine iade edildiğini açıkladı.
İKİ TOPLULUK ARASINDA BARIŞI SAĞLAMAK AMACIYLA ÇALIŞMA
Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, sınıra ek güvenlik güçleri konuşlandırıldığını ve Etiyopya tarafıyla temasa geçerek iki topluluk arasında barışı sağlamak için çalıştıklarını duyurdu.
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