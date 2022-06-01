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    Etna Yanardağı, yeniden lav püskürttü

    Volkanik faaliyetlerin başladığı Etna'da oluşan tablo objektiflere yansıdı.
    • 01.06.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 14:33
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    Etna Yanardağı, yeniden lav püskürttü

    Dünyanın en çok konuştuğu yanardağlardan biri olan Etna, tekrar faaliyete geçti.

    İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağ, 2022 yılı içinde, geçtiğimiz şubat ayında ilk kez kül ve lav püskürtmüştü.

    Etna'da volkanik faaliyet

    Sicilya Adası'nda yüksekliği 3 bin 200 metre civarında olan Etna Yanardağı'nda, yeniden volkanik faaliyet yaşandı.

    Güçlü patlamalar neticesinde, yanardağın püskürttüğü küller metrelerce yüksekliğe ulaştı.

    Patlamalar görselliğiyle ilgi çekiyor

    AA'nın haberine göre, yanardağa en yakın havaalanı konumundaki Katanya'nın Fontanarossa Uluslararası Havalimanı'ndaki seferler, patlamalar nedeniyle zaman zaman etkileniyor.

    Yanardağdaki patlamalar bir yandan görselliği nedeniyle ilgi çekerken, diğer yandan ise özellikle dağdan püsküren küllerin, ulaşım ve tarım gibi ekonomik faaliyetleri engellediği için endişe kaynağı oluşturuyor.

    Geçen yıl meydana gelen faaliyet sayısı

    Etna'da geçen yıl 50'den fazla kül ve lav püskürtmenin olduğu volkanik faaliyet kayıtlara geçmişti.

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