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    Eurovision birincisi Ukraynalı grup, kazandığı kristal mikrofonu sattı

    Eurovision 2022'nin bu seneki galibi Ukraynalı grup "Kaluş Orkestra", ülkelerine destek olmak amacıyla yarışmadan kazandıkları kristal mikronu 900 bin dolara sattı.
    • 30.05.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 15:06
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    Eurovision birincisi Ukraynalı grup, kazandığı kristal mikrofonu sattı

    İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen Eurovision 2022'nin finalinde 25 ülke yarıştı.

    Yarışmada Ukrayna'yı temsil eden "Kaluş Orkestra" grubu, "Stefania" adlı şarkısıyla toplamda 631 puan alarak birinci seçildi.

    Birinci olan Ukraynalı müzik gurubu, Eurovision galibiyetinin ardından yarışmadan kazandıkları kristal mikrofonu bağışlamaya karar verdi.

    Eurovision 2022'nin galibi Ukrayna oldu

    900 bin dolara satıldı

    Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle ülkelerine destek olmak isteyen grubun sosyal medya üzerinden açık artırmaya çıkarılan kristal mikrofonu, 900 bin dolara satıldı.

    Satışın gerçekleştiği esnada Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Brandenburg Kapısı’nda konser veren grup, konuyla ilgili kısa açıklamalarda bulundu.

    Grup üyelerinin konserde yaptığı açıklama

    Grup üyelerinden Oleh Psiuk, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 4 bin 31 sivilin hayatını kaybettiği ve 4 bin 735 sivilin de yaralandığı savaşa alışılmaması çağrısında bulunurken, "Barış gelene kadar her zaman ön sayfalarda olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

    Satıştan elde edilen gelir ile Ukrayna ordusu için drone alınacağı iddia ediliyor.

    Eurovision birincisi Ukraynalı grup, kazandığı kristal mikrofonu sattı #1


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