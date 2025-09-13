Eurovision'da 5 ülke İsrail'i varsa yokuz dedi: Azerbaycan'ın kararı merak konusu

Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail krizi...

Slovenya, İspanya, İzlanda, İrlanda ve Hollanda, İsrail'in katılımına izin verildiği takdirde 2026 Eurovision'a dahil olmayacağını açıkladı.

İSRAİL'E YÖNELİK TEPKİLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

Son Eurovision yarışmaları, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden askeri saldırıları nedeniyle yarışmaya katılımına karşı çıkan muhalefet tarafından gölgelendi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında 64 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 127'si çocuk olmak üzere 348 kişi de açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

AZERBAYCAN'IN VERECEĞİ KARAR MERAK EDİLİYOR

Gündemde ise İsrail ile bazı alanlarda yakın iş birliği içerisinde olan Azerbaycan'ın vereceği karar var.

SON YARIŞMADA İSRAİL'E 12 PUAN VERİLMİŞTİ

2025 Eurovision Şarkı Yarışması İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenirken yarışmada, İsrail'in temsilcisi Yuval Raphael, "New Day Will Rise" adlı şarkısıyla jüri oylarında 60 puan alırken, halk oylamasında 297 puan toplayarak toplamda 357 puanla ikinci sıraya yerleşmişti.

Azerbaycan, İsrail'e jüri oylamasında 12 puan veren ülkeler arasında yer alırken İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle dünya genelinde yoğun eleştiriler aldığı bir dönemde Azerbaycan'ın bu desteği, özellikle Türkiye'de şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaratmıştı.

SANATÇI ISLIKLARLA PROTESTO EDİLMİŞTİ

Seyirciler arasında Filistin bayrağı açan bazı izleyicilerin, sanatçıyı ıslıklarla yuhaladığı görülmüş; etkinliğin güvenlik görevlileri, sahneye atlamaya çalışan iki kişiyi hızlıca etkisiz hale getirerek dışarı çıkarmıştı.

EUROVISION 2026 NE ZAMAN VE NEREDE

Eurovision, Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından 35'ten fazla ülkede, kamu yayıncısı üyelerle iş birliği içinde düzenleniyor.

Bu yılki yarışmanın yarı finalleri 12 Mayıs ve 14 Mayıs tarihlerinde, büyük final ise 16 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek.

Yarışma, Avusturya'nın ulusal yayıncısı ORF tarafından organize edilecek.