Fas ve Fransa içişleri bakanları görüşme gerçekleştirdi

AA

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama, Fas resmi haber ajansı MAP'ta yayınlandı.

Açıklamaya göre, Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, başkent Rabat'ta Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ile bir araya geldi.

GÜVENLİK VE GÖÇ MESELESİ MASADA

Görüşmede, iki ülkeyi ilgilendiren ortak meseleler, güvenlik ve göç meselesi ile ikili işbirliğini geliştirmenin yolları masaya yatırıldı.

İlgili kurumlar arasındaki "yakın koordinasyon ve bilgi paylaşımına dayalı verimli işbirliği" sayesinde terör tehdidinin etkin şekilde kontrol altına alındığı ve terör ve suç ağlarının çökertilmesi başta olmak üzere somut başarılar elde edildiği dile getirildi.

GÜVENLİK VE GÖÇ ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ

Bakanlar, güvenlik ve göç alanlarındaki işbirliğinin karşılıklı güvene ve stratejik konularda görüş birliğine dayanan bir dinamizm içinde ilerlediğini vurguladı.

Taraflar ayrıca, sivil savunma ve büyük çaplı etkinliklerin yönetimi gibi alanlarda da ikili işbirliğinin genişletilmesi ve güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Afrika’nın farklı ülkelerinden birçok kişi, kendi ülkelerindeki ekonomik krizler ve çatışmalar nedeniyle daha iyi bir yaşam umuduyla Fas üzerinden Avrupa’ya göç etmeye çalışıyor.