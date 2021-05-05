Fas'ta bir kadın doğum yaptı, 9 çocuk dünyaya geldi

Fas'ta bir kadın doğum yaptı, 9 çocuk dünyaya geldi

5'i kız 4'ü erkek 9 çocuk dünyaya getiren annenin ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fas'ta Malili bir kadın doğum yaptı, 5'i kız 4'ü erkek 9 çocuk dünyaya getirdi.

Mali Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Halime Sisi adlı kadının, sezaryen yöntemiyle Kazablanka'da bir sağlık kuruluşunda doğum yaptığı belirtildi.

Anne ve 9 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

7 BEBEK BEKLENİYORDU, 9 OLDU

Halime Sisi'nin, Mali'nin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildiği ancak doğumda 9 bebek dünyaya getirdiği aktarıldı.

Ayrıca doğumla ilgili harcamaların, ülkedeki geçici hükümet tarafından karşılandığı vurgulandı.