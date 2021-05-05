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    Fas'ta bir kadın doğum yaptı, 9 çocuk dünyaya geldi

    5'i kız 4'ü erkek 9 çocuk dünyaya getiren annenin ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 05.05.2021 - 08:11
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 09:39
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    Fas'ta bir kadın doğum yaptı, 9 çocuk dünyaya geldi

    Fas'ta Malili bir kadın doğum yaptı, 5'i kız 4'ü erkek 9 çocuk dünyaya getirdi.

    Mali Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Halime Sisi adlı kadının, sezaryen yöntemiyle Kazablanka'da bir sağlık kuruluşunda doğum yaptığı belirtildi.

    Anne ve 9 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

    7 BEBEK BEKLENİYORDU, 9 OLDU

    Halime Sisi'nin, Mali'nin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildiği ancak doğumda 9 bebek dünyaya getirdiği aktarıldı.

    Ayrıca doğumla ilgili harcamaların, ülkedeki geçici hükümet tarafından karşılandığı vurgulandı.

    Fas ta bir kadın doğum yaptı, 9 çocuk dünyaya geldi #1

    Fas ta bir kadın doğum yaptı, 9 çocuk dünyaya geldi #2

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