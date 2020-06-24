Fauci: Koronavirüs aşısı, 2021 başında hazır olabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs konusundaki danışmanı, potansiyel aşı konusunda açıklama yaptı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci, Kongre üyelerini koronavirüs aşısında gelinen aşama hakkında bilgilendirdi.

Başkan Donald Trump'ın, "Daha az test yapın, daha az hasta çıksın" açıklamasına atıfta bulunan Fauci, bunun aksine şüphelilere uygulanan testlerin sayısını artırdıklarını söyledi.

ABD'de 27 milyondan fazla kişiye test uygulandı. Bunlardan 2.3 milyonun sonucu pozitif çıktı.

2020 SONU, 2021 BAŞLARINDA...

Sözü koronavirüs aşısı çalışmalarına getiren Fauci, aşının bu yılın sonuna doğru veya 2021'in başlarında hazır hale getirileceğine dair "ihtiyatlı iyimser" olduğunu söyledi.

ABD'DE ARTAN VAKALAR, FAUCI'Yİ ENDİŞELENDİRDİ

Koronavirüsten kötü şekilde etkilendiklerini dile getiren Fauci, bazı eyaletlerde yükselen vakalardan ciddi şekilde endişeli olduğunu kaydetti ve şöyle dedi:

"Gelecek birkaç hafta, bu artışlara yanıt verebilmemiz açısından kritik olacak."