Fauci: Sürü bağışıklığı için, nüfusun yüzde 90'ı aşılanmalı

Dr. Anthony Fauci, koronavirüs salgınına karşı sürü bağışıklığının kazanılabilmesi için nüfusun yüzde 90'ının aşılanmasının gerekebileceğini söyledi.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, New York Times gazetesine verdiği röportajda, daha önce sürü bağışıklığı için yüzde 70-75 aralığından bahsettiğini ancak hastalık ne kadar bulaşıcıysa aşılanma oranının da o kadar yüksek olması gerektiğini söyledi.

"YÜZDE 70 İLA 90 ARASINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

İlk veriler doğrultusunda sürü bağışıklığı için gereken aşılanma oranı tahminlerini yüzde 70 aralığında yaptıklarını söyleyen Fauci, "Gerçek rakamı tam olarak bilmiyoruz ama yüzde 70 ila 90 arasında olduğunu düşünüyorum." dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) verilerine göre ülkede şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişi koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırtırdı.

ABD'de onaylanan iki aşıdan Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın iki doz uygulanması gerekiyor.

HEDEF YIL SONUNA KADAR 20 MİLYON AMERİKALININ AŞILANMASI

Trump yönetimi ise yıl sonuna kadar 20 milyon Amerikalıya aşının ilk dozunun yapılmasını hedefliyordu.

ABD'de koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, 19 milyondan fazla kişi koronavirüse yakalanırken 336 binin üzerinde kişi de virüs yüzünden hayatını kaybetti.