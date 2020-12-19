FDA, Moderna'nın aşısını onayladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna şirketinin koronavirüs aşısına acil kullanım onayını verdi.

ABD Gıda ve İlaç Daires, Pfizer ve Biontech'in geliştirdiği aşının ardından Moderna şirketinin koronavirüs aşısına da acil kullanım onayını verdi.

ONAY VERİLEN İKİNCİ AŞI

Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ardından ABD'de FDA tarafından onay verilen ikinci aşı oldu.

Yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan koronavirüs aşısı, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabilecek.

ABD, 200 MİLYON DOZ ALACAK

Moderna'dan 200 milyon doz aşı alımı için anlaşma yapılan ABD'de, yaklaşık 5,9 milyon doz aşının dağıtımına pazar günü başlanacak.

TRUMP TWEET ATTI

ABD Başkanı Donald Trump, FDA'nın onayının ardından Twitter hesabından, "Tebrikler, Moderna'nın aşısı artık hazır!" açıklamasında bulundu.

FDA, 11 Aralık Cuma günü de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı için onay vermişti.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı ise 16 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabiliyor.