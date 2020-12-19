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    FDA, Moderna'nın aşısını onayladı

    FDA, Moderna'nın aşısını onayladı

    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna şirketinin koronavirüs aşısına acil kullanım onayını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 03:52
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 04:38
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    ABD Gıda ve İlaç Daires, Pfizer ve Biontech'in geliştirdiği aşının ardından Moderna şirketinin koronavirüs aşısına da acil kullanım onayını verdi.

    ONAY VERİLEN İKİNCİ AŞI

    Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ardından ABD'de FDA tarafından onay verilen ikinci aşı oldu.

    Yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan koronavirüs aşısı, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabilecek.

    FDA, Moderna nın aşısını onayladı #1

    ABD, 200 MİLYON DOZ ALACAK

    Moderna'dan 200 milyon doz aşı alımı için anlaşma yapılan ABD'de, yaklaşık 5,9 milyon doz aşının dağıtımına pazar günü başlanacak.

    TRUMP TWEET ATTI

    ABD Başkanı Donald Trump, FDA'nın onayının ardından Twitter hesabından, "Tebrikler, Moderna'nın aşısı artık hazır!" açıklamasında bulundu.

    FDA, 11 Aralık Cuma günü de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı için onay vermişti.

    Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı ise 16 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabiliyor.

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