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Feci şekilde çöktü: ABD'de yıkılan hangarda can pazarı yaşandı

Feci şekilde çöktü: ABD'de yıkılan hangarda can pazarı yaşandı İnşaat halinde olan hangar çökünce ölümler meydana geldi. Çökmenin 'feci' olduğu belirtilirken, yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.