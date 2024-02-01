ABD'de inşaat halindeki hangarda çökme meydana geldi.
Idaho eyaletinde yaşanan olayda, havalimanındaki hangarın çökmesi ölümlere neden oldu.
Olay sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 9 kişi yaralandı.
Çöken hangarda can pazarı
Boise kent yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde kentteki havalimanında özel bir firmanın yaptırdığı ve halihazırda inşaat halinde olan hangarın çöktüğüne dair ihbar alındığı belirtildi.
Açıklamada, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığını kaydedilirken, yaralılardan 5'inin durumunun kritik olduğu kaydedildi.
'Feci' şekilde çöktü
Boise İtfaiyesi Operasyonlar Şefi Aaron Hummel, düzenlediği basın toplantısında, çelik hangarın "feci" şekilde çöktüğünü belirtti.
Yetkililerin, olayın nedenini soruşturduğu bilgisi paylaşıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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